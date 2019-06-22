شركة ” أرامكو توتال ” تعلن عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” أرامكو توتال ” للتكرير والبتروكيماويات ستاورب في مدينة الجبيل الصناعية، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة لحملة شهادة البكالوريوس؛ وذلك للعمل وفقآ للمسميات والشروط التالية:

– مدير الشبكات والاتصالاتوالاتصالات

– أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات، أو هندسة الحاسب الآلي، أو ما يعادلها.

– يفضل أن يكون المتقدمين حاصلين على شهادة CCNP وهي شهادة سيسكو للشبكات المتعمدة، أو ما يعادلها.

– الخبرة التي لا تقل عن 4 أعوام في إدارة الشبكات، وإدارتها من عامين على الأقل في دور مماثل.

* مشرف ورش العمل

– أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية، أو ما يعادلها.

– الخبرة التي لا تقل عن 8 أعوام في إدارة مستودع المصفاة، ومنها 4 أعوام على الأقل في دور مماثل.

* مشرف التطوير الوظيفي

– أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرة، أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 أعوام، في إدارة المواهب والتطوير الوظيفي منها 4 أعوام في دور مماثل.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 19/6/2019 ميلادي، ويتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:هنا