شركة ” أرامكو توتال ” تعلن عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة
أعلنت شركة ” أرامكو توتال ” للتكرير والبتروكيماويات ستاورب في مدينة الجبيل الصناعية، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة لحملة شهادة البكالوريوس؛ وذلك للعمل وفقآ للمسميات والشروط التالية:
– مدير الشبكات والاتصالاتوالاتصالات
– أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات، أو هندسة الحاسب الآلي، أو ما يعادلها.
– يفضل أن يكون المتقدمين حاصلين على شهادة CCNP وهي شهادة سيسكو للشبكات المتعمدة، أو ما يعادلها.
– الخبرة التي لا تقل عن 4 أعوام في إدارة الشبكات، وإدارتها من عامين على الأقل في دور مماثل.
* مشرف ورش العمل
– أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية، أو ما يعادلها.
– الخبرة التي لا تقل عن 8 أعوام في إدارة مستودع المصفاة، ومنها 4 أعوام على الأقل في دور مماثل.
* مشرف التطوير الوظيفي
– أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرة، أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 أعوام، في إدارة المواهب والتطوير الوظيفي منها 4 أعوام في دور مماثل.
وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 19/6/2019 ميلادي، ويتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 7 ساعات
باالتوفيق للجميع ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13521 ] نشر منذ 6 ساعات
يعني اذا كانوا متخرجين حديثا ويبحثون عن وظيفة كيف بالله تبغى خبرة 8 سنوات
قولوا نبغى اجانب وانتهينا