ترامب يتراجع في لحظة التنفيذ عن ضربات عسكرية وافق عليها ضد إيران
تبحث القيادة الأمريكية عن طبيعة الرد على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة، قبل انتهاء الأمر بهذه القيادة إلى التراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وعقدت 4 اجتماعات في البيت الأبيض خلال يوم الخميس ابتداء من الساعة السابعة صباحا، لبحث الرد المناسب على إيران، وكان الرئيس دونالد ترامب خلال كل تلك الفترة يبدي تأييده لفكرة العمل عسكري.
وعبر أعضاء الإدارة الأمريكية عن ذهولهم بسبب تراجع ترامب بشكل مفاجئ عن الضربة، حيث أوضح أحد كبار المسؤولين: “الرئيس مليء بالمفاجآت”.
وبعد تأكيد واشنطن خسارة الدرون، اجتمع مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون مع كبار المسؤولين لمناقشة الرد المحتمل.
ويأتي أول رد فعل من ترامب في تغريدة عند الساعة العاشرة والربع صباحا، حيث أعلن أن “إيران ارتكبت خطأ جسيما جدا”.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4407 ] نشر منذ 10 ساعات
ما للبلد غير رجالها …
امريكا تسعى وراء مصالحها فقط
الواقع[ عدد التعليقات: 7078 ] نشر منذ 10 ساعات
ممكن ان ترد أمريكا على إيران حسب المسلسل والاتفاق المسبق بينهما ثم تقوم إيران بمهاجمه دول الخليج لذلك الاستعداد وبكل قوة ورد الصاع ١٠٠ مرة اذا تطاولت إيران علي او طننا ومهاجمتها فورا ومن جميع الاتجاهات وتدمير موانيها ومطارتها وردارتها كذلك حلفائها اليقضة لهم ودكهم اذا ظهر منهم اي تحرك فعلا نحن نعيش واقع لابد من الرد سياسيا وعسكريا وإظهار القوة وتكوين غرف حرب في في الشرق والشمال كما في الجنوب مع اختلاف طبيعة المعارك وقوة الخصم ونسأل الله أن يحمي بلادنا ويرد كيد الأعداء إلى نحورهم
شافي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
ترامب مو غبي يضرب ايران وجنوده وبوراجه الحربية في مرمى صواريخ ايران واهم من كذا اصغر صاروخ يوصل وسط تل ابيب ويعرف روسيا راح تقف مع ايران هل تتوقعون بعد كل هذا ويجازف يضرب ايران ، اللي حصل بعد اسقاط الطائرة وافق على التفاوض بدون شروط مسبقة.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6005 ] نشر منذ 9 ساعات
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا… أبشر بطول سلامة يا مربع،
ورأيتُ نبلَك يا فرزدق قَصَّرت… ورأيتُ قوسَك ليس فيها منزع.
ينطبق بيت الهجاء هذا،لجريرعلى “تهديدات” اﻹدارة اﻷمريكية لسيد “ طهران،