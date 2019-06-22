ترامب يتراجع في لحظة التنفيذ عن ضربات عسكرية وافق عليها ضد إيران

واشنطن(صدى):

تبحث القيادة الأمريكية عن طبيعة الرد على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة، قبل انتهاء الأمر بهذه القيادة إلى التراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وعقدت 4 اجتماعات في البيت الأبيض خلال يوم الخميس ابتداء من الساعة السابعة صباحا، لبحث الرد المناسب على إيران، وكان الرئيس دونالد ترامب خلال كل تلك الفترة يبدي تأييده لفكرة العمل عسكري.

وعبر أعضاء الإدارة الأمريكية عن ذهولهم بسبب تراجع ترامب بشكل مفاجئ عن الضربة، حيث أوضح أحد كبار المسؤولين: “الرئيس مليء بالمفاجآت”.

وبعد تأكيد واشنطن خسارة الدرون، اجتمع مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون مع كبار المسؤولين لمناقشة الرد المحتمل.

ويأتي أول رد فعل من ترامب في تغريدة عند الساعة العاشرة والربع صباحا، حيث أعلن أن “إيران ارتكبت خطأ جسيما جدا”.