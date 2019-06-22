بالصور.. بطولة الحزم السداسية تنطلق في سروات النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت فعاليات بطوله الحزم للسداسيات والتي تنظمها بلدية محافظة النماص بالشراكة مع نادي السروات.

حيث انطلقة الجولة الاولى بلقاء فريقا المجد واتحاد النماص وانتهت بالتعادل.

كما التقى فريقا الهداف ورياض حلباء وانتهت بفوز الهداف بثلاث اهداف مقابل هدف.

كما استمرت الجولة الاولى من نفس الفعالية للمجموعة الثانية بلقاء نجوم تنومة وفريق أياكس وانتهت بفوز أياكس بثلاثة اهداف مقابل هدف.

كما التقى فريق حُسن الوفادة وفريق أتلتيكو وانتهت بفوز الاول بخمسة اهداف مقابل اربعة اهداف.

وبذلك يكون قد اختتمت مباريات الجولة الأولى من بطولة الحزم للسداسيات.

كما سُلم عدد من الجوائز للجمهور وجائزة افضل لاعب للمشاركين .

وتستأنف اليوم السبت علي ملعب نادي السروات الجولة الثانية للمجموعة الاولى حيث سيلتقي عند السابعة والنصف فريقا الهداف والمجد، وفي الساعة التاسعة مساء يلتقي فريقا اتحاد النماص ورياض حلباء”.