جمهور النصر ينتظر ” موسى ” اليوم في أبرز مباريات كأس الأمم الإفريقية

ماجد محمد(صدى):

يشهد اليوم السبت ، الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية المنعقدة بالقاهرة ثلاث مباريات ، وذلك بعد فوز مصر امس بهدف نظيف أمام زيمبابوي .

ومن المقرر أن يلعب نجم النصر النيجيري احمد موسى اليوم في البطولة الإفريقية بمنتخب نيجيريا امام بورندي ، وذلك في تمام الساعة الثانية بتوقيت الرياض ، إذ تنتظر جماهير العالمي آداء اللاعب.

اما مباراة غينيا ومدغشقر ، والتي تقع أيضاً بالمجموعة الثانية فستكون في تمام السعة الـ 11 بتوقيت الرياض .

بينما ستضم المجموعة الأولى اوغندا والكونغو ، إلى جانب مصر وزيمبابوي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض .