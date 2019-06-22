بالفيديو والصور.. قرون ثور أمريكي تسجل في موسوعة جينيس
سجلت قرون ثور أمريكي في موسوعة جينيس بعد تحطيم الرقم القياسي لأطول قرون يمتلكها ثور في العالم، حيث يتخطى طول قرونه ١٠ أقدام، ويعيش في إحدى مزارع ولاية ألاباما الأمريكية.
ويبلغ الثور الأمريكي من العمر سبع سنوات، حيث تميز بقرونه الحادة الطويلة، التي يمكنه من خلالها الدفاع عن نفسه، حيث أنه قادر على إصابة أي شخص أو حيوان يهاجمه بإصابات بالغة.
ولاحظ نمو قرون الثور بسرعة فائقة منذ أن كان عمره ستة أشهر، وعندما كان عمره أربع سنوات، يأتي الجيران ليطعموه باستمرار، لنه يحب التفاح والجزر.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13882 ] نشر منذ 9 ساعات
من قدك يابوقرون😊😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76085 ] نشر منذ 8 ساعات
جيد ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 7 ساعات
ياليت يقصون منها بيتعب خاصه اذا فيه اشجار كثيفه متقاربه
qlq[ عدد التعليقات: 5163 ] نشر منذ 6 ساعات
…
كل المرعي والطبيعة
حتى هم بيطلع لهم قرون