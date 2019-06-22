بالفيديو والصور.. قرون ثور أمريكي تسجل في موسوعة جينيس

واشنطن(صدى):

سجلت قرون ثور أمريكي في موسوعة جينيس بعد تحطيم الرقم القياسي لأطول قرون يمتلكها ثور في العالم، حيث يتخطى طول قرونه ١٠ أقدام، ويعيش في إحدى مزارع ولاية ألاباما الأمريكية.

ويبلغ الثور الأمريكي من العمر سبع سنوات، حيث تميز بقرونه الحادة الطويلة، التي يمكنه من خلالها الدفاع عن نفسه، حيث أنه قادر على إصابة أي شخص أو حيوان يهاجمه بإصابات بالغة.

ولاحظ نمو قرون الثور بسرعة فائقة منذ أن كان عمره ستة أشهر، وعندما كان عمره أربع سنوات، يأتي الجيران ليطعموه باستمرار، لنه يحب التفاح والجزر.