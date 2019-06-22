بالفيديو.. ” لادا ” تطلق نسخ معدلة من سيارات XRay الكروس

موسكو(صدى):

تشرع ” لادا ” الروسية في تدشين نسخ معدلة من سيارات ” Xray ” الكروس، والتي اشتهرت على نطاق واسع في الأعوام الـ 3 الأخيرة.

وعن مواصفات هذه السيارات، فهي تتميز بهيكل أنيق وانسيابي، وذات واجهة أمامية مطورة على شكل حرف X، مزود بعجلات أنيقة بمقاس 20 إنش تمكنها من اجتياز أصعب الطرق.

أما عن قمرة هذه المركبات فستأتي بمقاعد رياضية مريحة تتسع لخمسة ركاب، فيها واجهة قيادة عصرية مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا.

وبها أيضآ شاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة والقيادة وأنظمة تحديد المواقع، وتعرض الفيديوهات والصور الملتقطة من الكاميرات الأمامية والخلفية المخصصة لركن السيارة بشكل آمن.

كما تتمتع ” Xray Cross ” بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، فيها نظام خاص يسمح بالتحكم بالسرعة يدويآ عند السير على الطرق الوعرة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل.

وعن محركات السيارة، فتأتي السيارة بسعة 1.6 وعزم 113 و122 حصانا؛ لتعمل مع نظامي دفع أمامي ورباعي وأنظمة قيادة أوتوماتيكية تمنع انزلاقها على المنعطفات الخطرة والطرق المكسوة بالثلوج أو الجليد.