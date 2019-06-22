الملحقية الثقافية ببريطانيا تدرس إعفاء الطالبات من وجود المرافق

لندن(صدى):

صرح الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة الدكتور عبد العزيز المقوشي، بتحرك الملحقية لإعفاء الطالبات من وجود المرافق.

وعن التفاصيل، أوضح ” المقوشي ” ، أنه تم رفع معاملة لوزارة التعليم بإعفاء الطالبات من وجود المرافق؛ وذلك بعد موافقة ولي الأمر.

حيث أشار في تصريحات صحفية له، لوجود محاولات بعدم إلزام المرافق بالبقاء في بلد الابتعاث.

وفيما يتعلق بالجامعات الموصى بها للطلبة المبتعثين، أوضح ” المقوشي ” أنه تم إرسال أكثر من 86 جامعة ليتم تحديثها في قائمة الجامعات المتميزة الموصى بها.

كما لفت الانتباه لوجود مساع حثيثة لتوفير تأمين طبي، وذلك بعد رفض مقترح الوزارة بإدارة العلاج من قبل شركة خارجية للتعويض وليس التأمين.

وجاء ذلك خلال لقائه الطلبة والطالبات المبتعثين في مدينة ” برايتون “، الدارسين في جامعات ومعاهد مقاطعة ساسيكس خلال الحفل الذي أقامه نادي الطلبة السعودي.