توجه لتشغيل الإنارة بالطاقة الشمسية في جميع شوارع المملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتجه إلى استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع والحدائق واللوائح الإعلانية في جميع مناطق المملكة بدلاً من الكهرباء .

وأوضحت المصادر أن خطة الوزارة تهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية بنسبة 50 % ، بالإضافة إلى التخلص من 15 مظهر للتشوه البصري منها عيوب أعمدة الإنارة إذ تم اصلاح 898 ألف عمود مؤخراً .

كما قامت الوزارة بتوجيه الأمانات بإستخدام تقنية LED للإنبعاث الضوئي ، لإحلالها بدلاً من المصابيح الكهربائية بنسبة 20 % سنوياً .