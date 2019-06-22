فيديو ترامب على تويتر.. رئيس أمريكا ” إلى الأبد “

واشنطن(صدى):

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر موقع ” تويتر “ مقطع فيديو بقصد المزاح، مما أثار احتمالات بقائه في رئاسة الولايات المتحدة لوقت أطول من ولاية ثانية.

وظهر في الفيديو لافتة كتب عليها ” ترامب 2028 “ ثم ” ترامب 2032 “ وصولاً إلى ” ترامب 2048 “ .

وتركزت الصورة على ترامب، يتسارع عداد السنوات بشكل كبير، وخلفه صورة الرئيس وعلى وجهه نظرة شخص غارق بالتفكير، إلى أن تتوالى القرون والألفيات ويتوقف عداد الوقت على عبارة ”ترامب إلى الأبد “ .

ويحور هذا الفيديو غلافًا لمجلة ” تايم “ في تشرين الأول/أكتوبر 2018 يجسد لافتات انتخابية تابعة للجمهوريين.