بالصور.. تقنية جديدة بسيارة ” لكزس ” RX 450h

واشنطن(صدى):

تتمتع ” لكزس RX 450h ” في أوروبا لعام 2020، بالمصابيح الأمامية LED الجديدة القابلة للتكيفBladeScan.

حيث ستكون هذه المصابيح قادرة على التكيف مع الطريق بشكل أفضل حتى من المصابيح المتوفرة حالياً، ولسوء الحظ لن تتوفر هذه الميزة ضمن قائمة الخيارات في الولايات المتحدة.

وعن مميزات ” مصابيح الـ LED ” الأمامية Bladescan، فهى قادرة على التحكم في الإضاءة إلى حدود 0.7 درجة ، مقابل 1.7 درجة لمصابيح الكزس التكيفية الحالية، مما سيوفر القدرة على إضاءة المناطق التي يصعب رؤيتها في كثير من الأحيان

كما توجد ميزة التعرف على المشاة التي يمكن أن تكشف عن شخص في الليل على بعد 56 متر، مقابل 32 متر التي توفرها التقنية الحالية للشركة.

وتضع الشركة مجموعة من المصابيح في وحدة نمطية في زاوية المصباح، وتلمع الضوء قطرياً على مرآتين دائريتين على شكل شفرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ” لكزس ” لم تكشف عن تفاصيل أسعار RX المحدثة التي ستتوفر في أوروبا، بما في ذلك تكلفة الحصول على مصابيح Bladescan.