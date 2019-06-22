تعرف على العقوبة المتوقعة ضد المعتدين على عمال بقالة الدرب بجازان
توقع الخبير القانوني خالد فقيهي إنزال عقوبة مشددة بحق اللصوص المعتدين على عمال محافظة الدرب بجازان ، إذ قد تتراوح العقوبة التعزيرية بين سنة إلى 4 سنوات مع الجلد .
وأرجع ” الفقيهي ” تغليظ العقوبة إلى كونها سرقة وسلب ، كما اشتملت على إحتيال إذ كان السارق يتظاهر بنية الشراء قبل أن يأخذ السلعة ” علبة دخان ” ويفر هارباً .
كما تضمنت الجريمة اعتداء عندما تابعه العامل وزملاؤه للمطالبة بحق السلعة ففاجأهم المحتال بالإعتداء والضرب ثم تعرض احدهم للدهس وكسر قدمه من صديق المحتال .
وأوضح ” الفقيهي ” أن العقوبة التعزيرية من سنة إلى ٤ سنوات مع الجلد في الحق العام ، مع احتفاظ المجني عليهم بالحق الخاص في المطالبة بالتعويض .
وكانت الجهات الأمنية قد أطاحت بمواطنيًن رفضا دفع ثمن سلعة ” دخان ” وقاما بالإعتداء على عمال بقالة بمحافظة الدرب وفقاً لمقطع فيديو وثق ذلك ، وأظهر قيام احدهما بدهس احد العمال وكسر ساقه .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76028 ] نشر منذ 10 دقائق
قليلة اربع سنوات في حقهم ،،،
,, ياليت يكون عشر سنوات مع الجلد وقص اليد ,, جزاءاً لهم وردعاً لأمثالهم ..