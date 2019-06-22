الشاعرة أمل الرجيعي في حوار خاص لملتقى سيدات الفكر

أجرى الحوار العنود العتيبي(صدى):

ملتقى سيدات الفكر وتحت مجهر الأبداع والمعرفة يلتقي بشكل أسبوعي مع المبدعات في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والثقافية ، فكان لهم هذا الحوار مع الشاعرة أمل الرجيعي

في البدء حدثينا عن امل الرجيعي ؟

أمل الرجيعي / القصيم ، بريدة

شاعرة ،، متورطة بذاتي وكل ما هو إنساني يعنيني

هزلي كثير ، ربما أميّع الوجع بالضحك .

استقطبتني بالنشر الصحافة الخليجية قبل الصحافة السعودية ،، نُشرت لي قصائد كثيرة في مجلة فواصل و المختلف وجواهر والمجالس وكنت اكتب عامود اسبوعي اسمه ( اوراق مكشوفة ) في مجلة المجالس الكويتية . ثم نشرت لي الصحافة السعودية ( الرياض – الجزيرة – عكاظ )

كتبت أيضاً مقالات في صحف الكترونية ( عاجل – الوئام )

اقيمت لي ثلاث امسيات ٢ في الرياض و ١ ببريدة

دُعيت لمهرجان هلا فبراير لكن الظروف من طرفي وطرفهم ما ارادت لهذا الموضوع التمام .

المستوى التعليمي بكالريوس علم نفس من جامعة الملك عبد العزيز بجدة وافكر في اكمال الماستر

ماركيتنق في السوق السعودي والخليجي .

ماسبب توقفك عن الاعلام والشعر ؟

الشاعر والشاعرة الحقيقيين لا يستطيعون التوقف حتى لو ارادوا ذلك ، فهو مو توقف كثر ماهو قلة في النشر الرسمي وسبب ذلك هو الجامعة و البزنس

متى بدأتي في نشر قصائدك؟

بدأت في نشر قصائدي عام ١٤٢٤ هجري بعد اول أمسية اقيمت لي وكانت في الصالون الثقافي للقديرة سلطانة السديري واول من نشرت لي كانت العزيزة الإعلامية المتميزة سمر المقرن

– أين ترين نفسك أكثر في الشعر أم الإعلام؟

في الشعر طبعاً لما كنت في الإعلام امل الكاتبة سرقت مني أمل الشاعرة .

-دعينا نتوقف قليلا واسقينا من فيض ابداعك الشعري

صمتي رسايل ما اكتست خوف او لوم

صمتي عبارة ،، عن مدينة معاني

صمتي حكاية : جرح تلقاه في يوم

وفي يوم : مجموعة حياة وأماني

صمتي فرح احيان ،، واحيان محروم

نغمة وتر ،، والحان كل الأغاني

صمتي شموخ انسان عايف ،، ومهموم

صمتي حكاية ،، مافهمها زماني

#امل_الرجيعي

لا غصّ قلبي بالمواجع و ونّيت

عيّا الحكي يوصل موانيء شفاتي

ذاب الحكي من جمرة الآه و ازريت

أشيل حملي أو أحدد جهاتي

متورّط بنفسي و عايش بتشتيت

واحيان أنكرني و أكره صفاتي

عن كل معنى في قصيدي وكل بيت

مليون جرح اتوسّده في مباتي

أنا فقير الحظ وان كان لي صيت

وانا الوحيد اللي صفى لي بحياتي

تعبت اسكنّي ولا ارتاح وان جيت

أسكن ملامحهم طعنّي سكاتي

بعض الحكي ماله إشاره وتصويت

ماينشرح ،، ينحَسّ بانفاس تآتي

أخرس ولكنه يجي دون توقيت

في داخلي كنه رياحٍ عواتي

لا غصّ قلبي بالمواجع و ونّيت

يخنقني سكاتي ويجرح شفاتي

#امل_الرجيعي

البعض يرى أن الشاعرة أخذت حقها شعريًا في هذا الوقت كيف ترين حضور الشاعرات حاليًا؟

هنالك زخم ووفره في حضور الشاعرات اليوم خاصة في السوشل ميديا لكن برأيي ان هنالك خلينا نقول جانب غير جيد نوعاً ما وهو الإفتقار لوجود التوجية والنقد من اهل التخصص للشاعرات المبتدئات .

الألقاب التي تطلق على الشعراء والشاعرات هل أنتِ معها أم ضدها؟

بإختصار اذا ما اضاف للشاعر والشاعرة قيمة القصيدة وجودتها وجمالها فاللقب تحصيل حاصل لايقدّم ولا يأخر بمعنى عن نفسي اذا الناس ماعرفتني بجودة وجمال قصيدتي فلست بحاجة أن يعرفوني بلقبي (أميرة الشاعرات ) والدليل ان هذي اول مرة اذكر فيها لقبي هذا . القصيدة اهم من اللقب بمراحل

في الشعر بمن تأثرتي؟

العائلة متذوقة جداً للشعر فكان فيه في مكتبتنا داووين كثيرة حديثة وقديمة كنت اقرأ دوواين محمد الأحمد السديري للوالدة لأنها كانت تحب القائي فتأثرت من دون ما أحس بجزالة قصائد محمد الأحمد السديري وبعدها وبإختياري بدأت اقرأ لدايم السيف خالد الفيصل اما في شعر الحداثة فتأثرت وشربت من نبع هتان الأميرة لينا العجاجي .

-كلمة اخيرة

اولا اشكرك يالعنود اتحتي لي الفرصة واسعدتيني باللقاء مع سيدات الفكر

ثانياً اتمنى اني كنت ضيف خفيف وكنت اجمل من حاورني شكراً يالعنود