ترامب متهم باغتصاب صحفية شهيرة داخل غرفة تبديل الملابس 

واشنطن(صدى):

فجرت كاتبة صحفية أمريكية شهيرة مفاجأة من النوع الثقيل وهى أنّ دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك، ما دفع الرئيس الأميركي إلى نفيه.

وتفصيلا، أبانت جان كارول (75 عاماً)، كاتبة العمود في مجلة “إيل” بنسختها الأميركية، في مقابلة نشرتها مجلة “نيويورك” أنّها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر “بيرغدورف غودمان” في حي “آبر إيست سايد” الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطوّر العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.

وأشارت إلى أن ترامب طلب منها أولاً مساعدته في انتقاء هدية لامرأة، فوافقت، قبل أن يكشف لها أنّها هي.