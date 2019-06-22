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اكتشاف شعارات وأشياء غريبة في غرفة مايكل جاكسون قبل وفاته

اكتشاف شعارات وأشياء غريبة في غرفة مايكل جاكسون قبل وفاته
واشنطن(صدى):

تعتزم قناة ” كويست ريد ” بث فيلم وثائقي اليوم السبت يكشف تفاصيل مثيرة عن حياة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون .

ويعمل محققون خلال الفيلم وهم “أورلاندو مارتينيز ودان مايرز وسكوت سميث ” على البحث عن أسرار ليلة وفاة جاكسون .

ووفقاً لصحيفة ميترو البريطانية ، قال “مارتينيز ” : كانت هناك مذكرات وبعض الأوراق المرمية في كل أنحاء الغرفة، إلى جانب عبارات وشعارات مكتوبة على الأبواب.. كانت الغرفة صورة عن فوضى .

وتابع: وجدنا جهاز كمبيوتر وأقراص مدمجة على السرير ودمية صغيرة تبدو حقيقية، إضافة إلى صور وإعلانات خاصة بالأطفال الصغار .

وكان نجم البوب العالمي قد توفي في السادس من يونيو عام 2009 بسبب جرعة مخدرات زائدة وسط اتهامات له بتعديه جنسياً على أطفال إلا أن محاميه نفوا عنه هذه التهمة .

كما يُشكك المحققون حول سبب وفاته ، وأكدوا أن هناك أشياء أخرى غامضة وأن الأمر أكبر من مجرد جرعة مخدرات .


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