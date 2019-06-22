نصائح عن الوجبات الغذائية للحفاظ على صحة الأطفال

برلين(صدى):

يعتبر النظام الغذائي الصحي المتوازن ‫ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الأطفال ‫خلال الحياة اليومية، لذا وفي هذا السياق سنتعرف على عدد الوجبات الغذائية التي يحتاجها الأطفال.

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة تغذية ألمانية أن الأطفال يحتاجون إلى ‫تناول خمس وجبات في اليوم؛ وذلك لنشاط عملية الأيض لديهم بالإضافة لصغر ‫حجم المعدة لديهم فلا يتيح لهم الحصول على الطاقة التي ‫يحتاجونها.

كما أوضحت أن الوجبات البينية تعد فكرة جيدة للبالغين أيضآ، فإلى ‫جانب الوجبات الرئيسية الثلاث يمكن تناول وجبتين بينيتين في صورة ‫مكسرات أو خضروات وفواكه.

وذكرت خبيرة التغذية أن هناك أهمية كبيرة لتناول وجبة الإفطار، حيث تعد هذه الوجبة مهمة جدا للأطفال؛ لأنهم يحتاجون إلى طاقة كافية للعب واستذكار الدروس.