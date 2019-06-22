نصائح عن الوجبات الغذائية للحفاظ على صحة الأطفال
يعتبر النظام الغذائي الصحي المتوازن ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الأطفال خلال الحياة اليومية، لذا وفي هذا السياق سنتعرف على عدد الوجبات الغذائية التي يحتاجها الأطفال.
وفي هذا السياق، كشفت خبيرة تغذية ألمانية أن الأطفال يحتاجون إلى تناول خمس وجبات في اليوم؛ وذلك لنشاط عملية الأيض لديهم بالإضافة لصغر حجم المعدة لديهم فلا يتيح لهم الحصول على الطاقة التي يحتاجونها.
كما أوضحت أن الوجبات البينية تعد فكرة جيدة للبالغين أيضآ، فإلى جانب الوجبات الرئيسية الثلاث يمكن تناول وجبتين بينيتين في صورة مكسرات أو خضروات وفواكه.
وذكرت خبيرة التغذية أن هناك أهمية كبيرة لتناول وجبة الإفطار، حيث تعد هذه الوجبة مهمة جدا للأطفال؛ لأنهم يحتاجون إلى طاقة كافية للعب واستذكار الدروس.
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