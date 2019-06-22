نصائح تساعدك في التعامل مع ” تسنين ” الأطفال

أميرة خالد(صدى):

يعتبر ” تسنين ” الأطفال من أصعب المراحل التى يمر بها الأطفال، حيث يتعرض للتعب الشديد والبكاء المستمر بسبب الآلم التي يشعر بها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز أعراض التسنين والنصائح التي تساعد الأم في التعامل معه.

* أعراض ” التسنين ”

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– تورم شديد فى اللثة.

– البكاء المستمر والشعور بالتعب الشديد.

– ارتفاع فى درجة الحرارة.

– رغبة شديدة فى مضغ الاشياء الصعبة.

– سيلان اللعب.

– تغيرات فى أنماط الأكل والنوم.

– فقدان فى الشهية وانقاص الوزن.

– الاسهال الشديد.

– الغثيان والقىء.

* نصائح تساعدك في التعامل مع ” التسنين ”

– اعطاء الطفل ” عضاضة ” نظيفة فهى تساعده على تخفيف الألم والالتهاب.

– يصف الطبيب جيل لتكسين الألم وعلاج تورم والتهاب اللثة.

– فرك اللثة بقطعة قماش قطنية نظيفة وذلك لحد من الألم والالتهاب.

– لتخفيف الألم والحد من البكاء المستمر عليك أن تلهى طفلك بالألعاب والألوان المبهجة.

– إذا ازداد الألم من الممكن إعطاء الطفل مسكن ولكن تحت إشراف الطبيب.