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بيان رسمي يكشف حقيقة إطلاق إم بي سي لبنان

بيان رسمي يكشف حقيقة إطلاق إم بي سي لبنان
أميرة خالد(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc ” مازن الحايك ” عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً حول إطلاق المجموعة قناة خاصة لبنان .

وقال ” الحايك ” في بيان له : فكرة إطلاق منظومة إعلامية متكاملة لما يعرف ببلاد ” المشرق العربي ” مطروحة إلى أن تصبح واقع لكنها تظل مجرد فكرة .

وأضاف : هذا لا يعني حصراً إطلاق قناة خاصة بلبنان وحده .

وأشار إلى أن إدارة مجموعة إم بي سي تحرص على إنتاج محتوى إعلامي راقي في لبنان مع الحرص على مصالح الإقتصاد الوطني ومنه قطاع الإعلام والعاملين به .


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