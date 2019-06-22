بيان رسمي يكشف حقيقة إطلاق إم بي سي لبنان
أكد المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc ” مازن الحايك ” عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً حول إطلاق المجموعة قناة خاصة لبنان .
وقال ” الحايك ” في بيان له : فكرة إطلاق منظومة إعلامية متكاملة لما يعرف ببلاد ” المشرق العربي ” مطروحة إلى أن تصبح واقع لكنها تظل مجرد فكرة .
وأضاف : هذا لا يعني حصراً إطلاق قناة خاصة بلبنان وحده .
وأشار إلى أن إدارة مجموعة إم بي سي تحرص على إنتاج محتوى إعلامي راقي في لبنان مع الحرص على مصالح الإقتصاد الوطني ومنه قطاع الإعلام والعاملين به .
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