طرق طبيعية للعناية بالأظافر.. أبرزها الحليب الدافئ

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ جميع الفتيات للعناية بأظافرهن لتقويتها، لذلك يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في زيادة قوة الأظافر ومنها:

أولا.. نقع الأظافر في الحليب الدافئ: نقع أظافرك في الحليب الدافئ، سيجعل أظافرك تمتص محتوى الكالسيوم، وهو عنصر غذائي للغاية لأظافرك.

كما أن نقع أظافرك في الحليب الدافئ لمدة 5 دقائق على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع، وستلاحظ أن أظافرك تصبح أكثر بياضا وأقوى في الوقت المناسب.

ثانيا.. الفازلين: يمكن استخدام الفازلين الذي تحتفظين به في الدرج على العديد من الاستخدامات، ليس فقط لترطيب بشرتك ولكن أيضًا لتقوية أظافرك.

ويعتبر أفضل وقت لـ وضع الفازلين في المساء، وبهذه الطريقة، سوف تبقي أظافرك رطبة طوال الليل والتي ستمنعها على المدى الطويل من التكسر.