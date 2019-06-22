بنهاية الربع الأول من العام الحالي.. 143 مصنعا للمياه المعبأة بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عدد مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج في المملكة وصلت إلى 143 مصنعاً، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2019م.

وعن ذلك، ذكرت الهيئة أنها سجلت مخالفات على 5 مصانع مياه خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي مبالغ تلك المخالفات يصل إلى 152 ألف ريال.

وعن متابعة أنشطة مصانع مياه الشرب، تتابع الهيئة أنشطة مصانع مياه الشرب بشكل دوري ودقيق؛ لتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها.

حيث يتم ذلك بسحب عينات عشوائية من المنتجات؛ وذلك لإخضاعها لتحاليل فيزيائية وكيميائية ومايكروبيولوجية للتأكد من سلامتها.