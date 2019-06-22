آبل تطرح تطبيقا جديدا بخاصية فريدة للحفاظ على السمع

وكالات(صدى):

تعتزم شركة أبل طرح تطبيق جديد من نوعه خلال الأشهر المقبلة على ساعتها الذكية من الجيل الرابع ، للتحذير من وجود الشخص في أماكن صاخبة او تتعدى درجة الأمان للحفاظ على حاسة السمع .

وسيعمل التحذير عند مرور 3 دقائق على ارتفاع الأصوات عن 90 ديسيبل ، مع وجود قياسات غير دقيقة عند ظروف بيئية معينة كهبوب الرياح ، أو تحت سطح الماء .

وكان المركز الأمريكي للوقاية ومكافحة الأمراض قد أكد أن ارتفاع الأصوات عن 105 ديسيبل لمدة 5 دقائق يلحق أضرار خطيرة بحاسة السمع ، كحال حفلات الروك .