5 صفات تسبب هروب زوجك.. تجنبيها فورا

أميرة خالد(صدى):

لا شك أن نجاح العلاقة الزوجية يتوقف على عوامل مشتركة بين الرجل والمرأة إلا أن هناك صفات إذا تواجدت إحداها بالمرأة فهي كفيلة بإفساد الحياة الزوجية .

ورصد خبراء العلاقات الأسرية صفات سيئة يجب على المرأة تجنبها والسيطرة عليها إن كانت احداها او اكثر في شخصيتها ، وذلك على النحو التالي :

1 – الزوجة المهملة لبيتها ونفسها : فمهما كانت وظيفتك أو انشغالك يجب ألا تنسي دورك في رعاية أبناءك وبيتك والحفاظ على مظهرهم ، كما يجب عليكي الإهتمام بنفسك إلى حد التألق داخل مملكتك .

2- الزوجة التي لا تحفظ اسرار زوجها : فلا تفشي ما يحدثك به زوجك مع أي شخص مهما كانت درجة القرابة ، وإذا شعرتي بالحاجة لذلك في أمر ما فيجب أن تستأذني منه أولاً .

– الزوجة الطماعة : فلا تغالي في طلباتك بإستمرار ، اشعريه بالرضا ، فالرجال عموماً لا يحبون طلب الأمور الكثيرة .

4- الزوجة المتسلطة : فلا تحاولي دائماً السيطرة على ذمام الأمور دون ترك مساحة جيدة له ، او تنقديه بشكر مستمر خففي من ذلك واجعليه يشعر بأنوثتك .

5- الزوجة النكدية : عليكي ان تبتعدي عن الغضب والحزن حتى لا تنفريه منكي ، واجعلي الإبتسامة عنوان لكي .