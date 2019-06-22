5 صفات تسبب هروب زوجك.. تجنبيها فورا
لا شك أن نجاح العلاقة الزوجية يتوقف على عوامل مشتركة بين الرجل والمرأة إلا أن هناك صفات إذا تواجدت إحداها بالمرأة فهي كفيلة بإفساد الحياة الزوجية .
ورصد خبراء العلاقات الأسرية صفات سيئة يجب على المرأة تجنبها والسيطرة عليها إن كانت احداها او اكثر في شخصيتها ، وذلك على النحو التالي :
1 – الزوجة المهملة لبيتها ونفسها : فمهما كانت وظيفتك أو انشغالك يجب ألا تنسي دورك في رعاية أبناءك وبيتك والحفاظ على مظهرهم ، كما يجب عليكي الإهتمام بنفسك إلى حد التألق داخل مملكتك .
2- الزوجة التي لا تحفظ اسرار زوجها : فلا تفشي ما يحدثك به زوجك مع أي شخص مهما كانت درجة القرابة ، وإذا شعرتي بالحاجة لذلك في أمر ما فيجب أن تستأذني منه أولاً .
– الزوجة الطماعة : فلا تغالي في طلباتك بإستمرار ، اشعريه بالرضا ، فالرجال عموماً لا يحبون طلب الأمور الكثيرة .
4- الزوجة المتسلطة : فلا تحاولي دائماً السيطرة على ذمام الأمور دون ترك مساحة جيدة له ، او تنقديه بشكر مستمر خففي من ذلك واجعليه يشعر بأنوثتك .
5- الزوجة النكدية : عليكي ان تبتعدي عن الغضب والحزن حتى لا تنفريه منكي ، واجعلي الإبتسامة عنوان لكي .
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