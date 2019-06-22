مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عن بدء التقديم على الوظائف الخاصة بكادر التمريض كذلك الخدمات الطبية المساعدة وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 2019/06/23 ولمدة شهر.

واشترطت المدينة، أن يكون التقديم على المدينة الطبية (الموقع الإلكتروني فقط ) ولن يتم قبول أي طلب خلاف ذلك ويجب رفع سيرة ذاتية محدثة للوظيفة المطروحة واختيارها حسب ما يتوافق مع المؤهلات والخبرات.

وأكدا إن إدخال المؤهلات الدراسية والخبرات والمرفقات ضروري لإستكمال الطلب وإستيفاءه لشروط التقديم والأولوية للسعوديين؛ بينما لمزيد من التفاصيل ولتقديم عبر موقع المدينة الطبية الإلكتروني:هنــــــــــا.