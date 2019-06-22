هواوي تقاضي وزارة التجارة الأمريكية

بكين(صدى):

كشفت شركة هواوي الصينية، أمس الجمعة، عن رفعها دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية، متهمة إياها بالاستحواذ على معدات تكنولوجية صينية كانت سترجع إلى الصين.

وتملك هواوي المعدات الصينية وأدختلها الشركة للولايات المتحدة، بهدف اختبارها، وأنها كانت من المفترض أن تعود مجددًا إلى الصين، إلا أن قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي ” إف.بي.آي ” قامت بحيازتها وتخزينها في أحد مستودعات ولاية ألاسكا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد اجتماع رفيع المستوى مع نظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات التجارة.