ضاحي خلفان: قطر تخون الكل في سبيل مصلحتها إلا إسرائيل

نايف السالم(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم السبت، أن قطر مستعدة أن تخون جميع الدول في سبيل مصلحتها إلا إسرائيل.

وقال ضاحي خلفان: ” ‏قطر الحمدين في سبيل مصلحتها على استعداد ان تخون اكثر الدول صداقة لها إلا اسرائيل ” ؛ بينما أضاف: ” ‏نهج قطر كما عرفناه… التأكد من موقف السعودية هذا قبل الخلاف الخليجي المعلن… بعد أن تتأكد من الموقف السعودي تعمل على إفساد البعض بالرشاوى “.

وتابع: ” ليقفوا ضد قرار المملكة… نحن أمام دولة حمدين لها إستراتيجية عبثية بالوفاق الخليجي والعربي والإسلامي ” ؛ مستطردًا: ” ‏مندوب قطر في اجتماعات الدول الخليجية أو العربية أو الإسلامية مهمتة إفشال الاجتماعات تلك ليس إلا. ( دور مكلفه به قطر ) “.