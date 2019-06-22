 رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر، الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، العديد، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة.

وأشارت ” الأرصاد ” إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً في الشرقية والحدود الشمالية؛ بينما تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً في نجران.