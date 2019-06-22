3 شروط لعودة نيمار إلى برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عن ٣ شروط للسماح بعودة نجمه البرازيلي السابق، نيمار دا سيلفا، القريب من الرحيل عن فريق باريس سان جرمان الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن أبرز تلك الشروط، أن يخفض اللاعب قيمة راتبه السنوي، الذي يتقاضاه من باريس سان جرمان؛ فضلًا عن أن يسحب نيمار الدعوى القضائية، التي قدمها في حق نادي برشلونة للحصول على 26 مليون يورو يرى أنها حق أساسي له كمكافآت على تجديد تعاقده قبل رحيله.

ويأتي أخيرا إعلانه وبشكل رسمي عن رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي والانضمام إلى النادي الكتالوني؛ فيما تحدثت إدارة نادي برشلونة مع وكيل النجم البرازيلي، وأخبرته بالشروط الثلاثة وأنها تدرك أن هذا الأمر سيكون صعبا للغاية.