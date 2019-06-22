خلال أسبوعين.. 7 حالات انتحار في بلد عربي

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت سيدة مغربية على تناول مادة سامة أنهت حياتها، وعثر على جثة شاب مشنوق بحبل داخل منزله؛ حيث انتحر بشنق نفسه بحبل، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، فيما رُجّحت أن تكون الأسباب ” مرضية “.

ووصل عدد حالات الانتحار في مدينة سطات المغربية وضواحيها سبع حالات في أقل من أسبوعين، عقب إقدام شاب في البروج على شنق نفسه، في حين تناول شابان من دائرة ابن أحمد أقراصا سامة.

وعثر على شخص أربعيني جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في قبو منزل ببرشيد، ورمى الضحية الخامس بنفسه من الطابق الثالث في عاصمة أولاد حريز، إضافة إلى حالتي انتحار يوم الخميس في كل من دائرة البروج ومدينة سطات.