تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءًا بسيطًا مما ستقدمه هيئة الترفيه
أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، أن هناك الكثير مما ستقدمه الهيئة للجمهور في الفترة القادمة.
وأوضح آل الشيخ: ” حتى الآن لم تروا إلا جزءًا بسيطًا مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا ” .
ابو راكان[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 48 دقيقة
إذا قدمت خير ستجده عند الله
وإذا قدمت شر فسوف تلقا حسابة
يوم لا ينفع مال ولا بنون
عيد الكريم[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 19 دقيقة
سبحان الله الروس في اوقات الصفية يرسلون ابناءهم المراهقين الي معسكرات تشرف عليها الحكومه شبه عسكريه تعلمهم علي الاسلحة ورياضة الدفاع عن النفس لان الحكومة الروسية تقول نحن بحاجة الي شباب اقوياء وقت الحاجه