تركي آل الشيخ: لم تروا إلا جزءًا بسيطًا مما ستقدمه هيئة الترفيه

عادل الحربي(صدى):

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، أن هناك الكثير مما ستقدمه الهيئة للجمهور في الفترة القادمة.

وأوضح آل الشيخ: ” ‏حتى الآن لم تروا إلا جزءًا بسيطًا مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا ” .