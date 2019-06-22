حقيقة إصابة لاعب منتخب نيجيريا بأزمة قلبية قبل أمم أفريقيا 2019

نواف السالم(صدى):

سقط لاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، أثناء مران النسور الخضراء، بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة بوروندي غدًا السبت.

ونقل كالو إلى المستشفى بعد سقوطه مغشيًا عليه وسط شكوك بإصابته بأزمة قلبية؛ ليعلق نادي جينت البلجيكي على الواقعة ويوضح حقيقة إصابة لاعبه النيجيري.

وقال نادي جينت: ” لحسن الحظ، لم يتعرض لاعبنا السابق صامويل كالو لأزمة قلبية، سقط مغشيًا عليه في المران بسبب الجفاف الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.. نتمنى لك الشفاء العاجل يا صامويل ” .