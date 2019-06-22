مهرجان واحة العروض السبت في خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

ينطلق اليوم السبت الموافق ١٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ بمركز الامير سلطان الحضاري مهرجان (واحة العروض) للعام 2019 بجوار دوار التحلية بخميس مشيط، و تأتي فعالياته فيما يناسب أهالي المنطقة ويتناسب أيضاً مع فعاليات مواسم السعودية للسياحة.

ويأتي هذا المهرجان بفعاليات وبرامج متنوعة منها خيمة تسويقية ضمن معارض عدة لبيع المستلزمات النسائية والرجالية والمفروشات ومحلات بيع الإكسسوارات والعطور ومحلات بيع التمور، فضلاً عن ألعاب الأطفال ومطاعم للمأكولات الشعبية، كما يوجد عروض للفرق الشعبيه وفعاليات بالمسرح من مهرجين و منشدين و مشاهير، وايضاً يقام مسابقات أطفال وجوائز ضمن المهرجان المقام.

فيما تبدأ الفعاليات من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة الثانية عشر مساءً.