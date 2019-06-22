بالصور.. مصر تفتتح أمم إفريقيا 2019 بفوز مستحق على زيمبابوي

ماجد محمد(صدى):

قاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المنتخب المصري للفوز على زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وبدأ الشوط الأول بضغط من الفراعنة، إذ كان هناك عدة فرص للتسجيل ضائعة، قبل أن يسجل تريزيجيه الهدف الأول والوحيد في المباراة عند الدقيقة 41 من الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني ضغط من منتخب زيمبابوي لتسجيل هدف التعادل، كما أجرى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة عدة تغييرات لتحويل طريقة اللعب إلى دفاعية.

ومن المقرر أن تلعب مصر والكونغو يوم 26 يونيو الجاري، فيما ستلعب الكونغو وأوغندا في نفس المجموعة اليوم السبت.