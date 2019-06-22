الإطاحة بإمام مسجد يفعل الفحشاء مع امرأة متزوجة

مليكة فؤاد(صدى):

أطاحت الشرطة المغربية، بإمام مسجد وامرأة كانا يمارسان الرذيلة.

وتفصيلًا، استغلت المرأة سفر زوجها خارج المدينة لظروف العمل، لإقامة علاقة غير شرعية مع جارها الذي يسكن في نفس البيت.

وقدم والد الزوج شكوى ضد المرأة والرجل، حيث أمرت النيابة العامة في المغرب، بإيداع الرجل والمرأة رهن الاعتقال، ومتابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية والفساد.

كما ضبطت النيابة، صورًا ومقاطع فيديو توثق لعلاقات جنسية بين المتهمين إلى جانب تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بينهما، وتبين أن الرجل يعمل إماماً لمسجد في نفس المنطقة الذي يسكن فيها.