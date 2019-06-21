” لمسات فنية ” المعرض الثقافي الفني الأول بطريف

سلطان الهوير(صدى):

يسر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية عن دعوة المصورين الفوتوغرافيين والفنانين التشكيليين والخطاطين والنحاتين للمشاركة في المعرض الثقافي الفني الأول بطريف تحت مسمى ” لمسات فنية ” المقام في فندق جولدن ديون بطريف وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٩ ه‍ .

وآخر موعد لتسليم المشاركات يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٤ ه‍ .

وللإستفسار عن أي معلومات التواصل مع الأستاذ/ مفرح السويلمي ٠٥٠٥٣٨٥١٤٧والأستاذة سناء الملح مشرفة القسم النسائي‭٠٥٣٨٨٢ ٧٥١٢‬ .

وسيتم تسليم المشاركات للأستاذة /يازي الرويلي بطريف /ج 0503059524 وستحصل أفضل الأعمال المشاركة في المعرض على جوائز قيمة.

وأكد مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ خلف القاران أن الجمعية وبدعم وتوجيه ومتابعة سمو سيدي أميرالمنطقه تقدم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تخدم أبناء وبنات المنطقة وتعنى بالحراك الثقافي والفني بالمنطقة

وأضاف إن الجمعية ترحب بالمواهب الفنية من خلال عدد من الأقسام الثقافية والآدبية والفنون البصرية ” تصوير ورسم تشكيلي ونحت ” والمسرح والخط العربي والشعرالعربي الفصيح والموروث والشعر الشعبي كما أن هناك قسم نسائي لخدمة المثقفات والفنانات بالمنطقة .