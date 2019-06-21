ترامب يتعرض لسخرية لاذعة بسبب خطأ إملائي

واشنطن(صدى):

فتح المواطنون في أمريكا نار السخرية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وقع في خطأ غملائي في تغريدة بشأن إيران نشرها صباح الجمعة.

وقال ترامب في تغريدته: ” كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150… هذا الرد جاء من أحد الجنرالات “.

وكان الخطأ في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب، فبدلا من أن يقول (لوكد آند لودد) التي تعني ” جاهزون للرد ” قال في التغريدة (كوكد آند لودد) بمعنى أن ” الطعام جاهز “ مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.