الشرطة الأمريكية تقتل أب ” أعزل ” بـ 34 طلقة أمام أطفاله في سيارة

واشنطن(صدى):

أقدمت الشرطة الأمريكية على قتل اب أمام أطفاله الثلاث بإطلاق 34 طلقة على سيارته.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، مقطع فيديو يرصد لحظة قتل أب أمريكي داخل سيارته وبرفقته أطفاله الثلاث .

وأطلق الضباط على السيارة 34 طلقة على سيارة القتيل الذي يبلغ من العمر 24 عاماً ، وذلك في حي ويلوبروك بمنطقة ساوث لوس أنجلوس .

وفي هذا الصدد أوضح قائد الشرطة أبريل تاردي إن السيارة استخدمت كسلاح ضد نواب رئيس الشرطة.

وأوضح تادري ، أنه قبل أشهر ، عثر المحققون على بنادق في منزل ” تويمان “.

وهاجم برايان دان ، محامي الأسرة الشرطة الأمريكية موضحا أنه لا يوجد مبرر لإطلاق النار ، وذلك لأن “ تويمان ” كان أعزل بدون سلاح .