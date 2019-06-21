مصر تنتفض لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية

القاهرة(صدى):

أطلق سياسيون مصريون، حملة شعبية لمقاطعة المنتجات والسلع والشركات والسياحة التركية.

كانت وزارة الخارجية المصرية، قد استنكرت ادعاءات الرئيس التركي حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدة أنها أكاذيب وتجاوز فج.

كما وجه برلمانيون، هجوما عنيفا على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أكاذيبه بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته الإثنين الماضي.

واعتبر البرلمانيون، أنها “ مسيئة ومرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري ” .

وكشف رئيس حزب مصري بارز، عن إعداد ملف كاملًا لكافة انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا تمهيدًا للتوصية باعتباره شكوى إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعض المنظمات المصرية ذات الصفة الاستشارية فى الأمم المتحدة،