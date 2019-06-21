موعد إلزام النساء باستخراج بطاقة الهوية

عادل الحربي(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية ستكون إلزامية للنساء بدءًا من عام 1441هـ.

وقالت الوكالة: ” صدر قرار مجلس الوزراء بأن تكون الزامية ويتم تطبيقه عام ١٤٤١هـ وحالياً اختيارية ” .

جاء ذلك ردا على سؤال من خدمة العملاء الخاصة بالوكالة، على أحد المواطنين الذي سأل عن مدى إلزامية استخراج بطاقة الهوية الوطنية للنساء.