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موعد إلزام النساء باستخراج بطاقة الهوية

موعد إلزام النساء باستخراج بطاقة الهوية
عادل الحربي(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية ستكون إلزامية للنساء بدءًا من عام 1441هـ.

وقالت الوكالة: ” صدر قرار مجلس الوزراء بأن تكون الزامية ويتم تطبيقه عام ١٤٤١هـ وحالياً اختيارية ” .

جاء ذلك ردا على سؤال من خدمة العملاء الخاصة بالوكالة، على أحد المواطنين الذي سأل عن مدى إلزامية استخراج بطاقة الهوية الوطنية للنساء.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 21 دقيقة

النساء صارت شهره بالسعوديه قيادة سياره واستخراج بطاقه هويه صراحه صارت النساء بالسعوديه مشهوره

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