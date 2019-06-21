موعد إلزام النساء باستخراج بطاقة الهوية
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية ستكون إلزامية للنساء بدءًا من عام 1441هـ.
وقالت الوكالة: ” صدر قرار مجلس الوزراء بأن تكون الزامية ويتم تطبيقه عام ١٤٤١هـ وحالياً اختيارية ” .
جاء ذلك ردا على سؤال من خدمة العملاء الخاصة بالوكالة، على أحد المواطنين الذي سأل عن مدى إلزامية استخراج بطاقة الهوية الوطنية للنساء.
زائر[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 21 دقيقة
النساء صارت شهره بالسعوديه قيادة سياره واستخراج بطاقه هويه صراحه صارت النساء بالسعوديه مشهوره