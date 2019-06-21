فتح تحقيقا موسعًا في واقعة طعن شاب بمكة

نايف السالم(صدى):

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز التنعيم، في واقعة طعن شاب على أيدي 5 أشخاص بشكل موسع.

وترجع الواقعة إلى تلقي دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغاً يفيد بوجود شخص مصاب بطعن في حي البحيرات بمكة، وعلى الفور تم نقل الشاب البالغ من العمر 17 عاماً إلى المستشفى.

ويقول شقيق المصاب، إن شقيقة تفاجأ عندما كان في حي البحيرات بمكة المكرمة جالسًا في أحد مخططات الحي برفقة شاب آخر، بقدوم 5 أشخاص انهالوا عليه بالضرب ومن ثم لاذوا بالفرار.

ولا يزال الشاب منومًا في المستشفى وحالته مستقرة بعد أن تعرض للطعن في ظهره بآلة حادة، وبمقربة من الرئة.