اللجنة النسائية للتوعية بحرس الحدود تشارك في فعاليات موسم جدة

سعيد العجل(صدى):

شاركت اللجنة النسائية للتوعية بحرس الحدود في فعاليات موسم جدة، التي تقام حالياً، في مسبح شاطئ أبحر الإسكندرية.

وقدمت عضوتا اللجنة الدكتورة زهرة معبي ورشة عمل تفاعلية بعنوان ( أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض)، والدكتورة منيرة بلحمر ورشة عمل أخرى بعنوان ( سلامة الأطفال في المسابح وعلى الشاطئ).

كما قامت عضوات اللجنة تتقدمهن رئيس اللجنة الدكتورة أمونة هوساوي بتوزيع عددٍ من البروشورات التوعوية، وتقديم شرح مبسط للعائلات والأطفال عن مخاطر عدم الالتزام بوسائل السلامة سواءً في المسابح، أو على الشواطئ تحت عنوان ( تواجدنا من أجل سلامتكم اللجنة النسائية للتوعية).

وتأتي هذه المشاركات، التي تحظى باهتمام ومتابعة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل الرئيسة الفخرية للجنة النسائية للتوعية، تحقيقاً لرؤية اللجنة في الوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من حوادث الغرق يعي أهمية الالتزام بوسائل السلامة.

وقد اشتملت الفعالية على إقامة المسابقات الهادفة وتوزيع عدد من الهدايا، وحظيت بتفاعل كبير من مرتادي الشاطئ.