الإطاحة بعصابة تخصصت في سرقة عملاء البنوك بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة، بعصابة متابعي وسارقي عملاء البنوك، فيما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، تفيد بتسجيل أربعة بلاغات لعملاء البنوك مفادها أنهم بعد خروجهم من البنك وبحوزتهم مبالغ مالية وعند وصولهم إلى الجهة التي يرغبونها يحضر لهم أشخاص يوهمونهم بأن هناك عطلاً في السيارة ويقوم شخص آخر بسرقة المبلغ المالي الذي تم صرفه من البنك من سيارة المجني عليه.

وشكّلت الإدارة، فريق عمل بحثي للبحث في القضية لمعرفة نشاط المتهمين وكيفية تنفيذ جرائمهم وطريقة اختيار ضحاياهم، وبالفعل تم إعداد خطة محكمة والقبض على أفراد العصابة ومجموع المبالغ المالية التي سرقوها تفوق الستين ألف ريال.

وتعرّف أصحاب المبالغ المسروقة على الجناة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.