بالفيديو والصور.. افتتاح مبهر لـ كأس أمم إفريقيا 2019 من استاد القاهرة

ماجد محمد(صدى):

انطلق، مساء اليوم، حفل افتتاح أمم إفريقيا 2019، في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد.

وشهد الحفل، حضور جماهيري كبير في استاد القاهرة، حيث تم استعراض المنتخبات المشاركة مع أغنية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

كما شهدت أرضية استاد القاهرة وجود الأهرامات الثلاثة مع ظهور العديد من الرسومات بالإضاءة عليها واستعراض للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة.

وقام الفنان المصري حكيم، بتأدية أغنية الافتتاح رفقة بعض الفنانين الأفارقة فيمي كوتي ودوبيت جناهوري.

يشار إلى أن المنتخب المصري يلتقي زيمبابوي مساء اليوم الجمعة في افتتاح مباريات البطولة الإفريقية في نسختها الـ32.