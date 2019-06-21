” التركي ” يكشف تفاصيل تفجير سيارتين بجدة

وكالات(صدى):

رد المتحدث باسم الداخلية اللواء منصور التركي، على التحذيرات الأمريكية بشأن وقوع تفجيرين في جدة، موضحًا تفاصيل الواقعة.

وقال ” التركي ” في تصريحات لـ ” أسوشيتد برس ” الأمريكية إن قوات الأمن تتابع حاليا ما حدث يوم 7 يونيو، وتواصل التحقيقات.

وأضاف: ” تباشر قوات الأمن التحقيق فيما يحدث يوم 7 يونيو، يبدو أنه عملا إجراميا، يتمحور حول نزاع شخصي “.

وقال إنه كان هجومًا متعمدًا، حيث استهدف سيارتين في مدينة جدة، وتسبب في إصابة مواطنين إيطاليين.

واستكمل: ” التحقيقات الأولية أظهرت أن هناك عبوة ناسفة وضعت تحت دواسات الوقود في السيارتين، ما تسبب في اشتعال النيران بهما وإصابة السائقين، بالإضافة إلى الراكبين الإيطاليين الآخرين “.

وأشار إلى أن السلطات الإيطالية تتعاون في التحقيق الجاري حول تلك الحادثة.