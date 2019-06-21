الجولات تؤدي إلى ” نمو عظمي ” في قاع جماجم الشباب

أميرة خالد(صدى):

نعلم جميعًا أن الجولات لديها تأثيرًا سلبيًا علينا جميعًا ويختلف التأثير وفقًا للاستخدام، فأنه إذا كان الاستخدام غير متوازن فبالطبع ستزيد المعاناة.

وفي هذا الصدد قالت دراسة حديثة أجريت في أستراليا، إن الجولات تؤثر على جماجم الشباب، وفق ما ذكرت صحيفة ” مترو ” البريطانية.

وأوضح باحثين في جامعة في كوينزلاند الأسترالية، إن هناك عددًا من الشباب يصاب بـ” نمو عظمي ” في قاع جماجمهم، والعدد في تزايد.

وأجريت الدراسة على أكثر من 200 شخص من مختلف الأعمار باستخدام الأشعة السينية (X ray)، ووجد الباحثون أن ما يقرب من نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة قد شهدوا ” نموًّا عظميًّا ” في جماجمهم، يتراوح حجمه ما بين 10 و30 ملم.