شركات تبحث عن موظفين خدمة عملاء بجدة والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخليج الساطع لحلول الأعمال بجدة، عن توفر وظائف شاغرة لديها بمسمى ” كول سنتر ” .

وأوضحت أن الشروط هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أبن أو زوج مواطنة، حاصل على ثانوية عامة على أقل تقدير، يجيد العمل على الكمبيوتر و برامج الأوفيس، إتقان اللغة الإنجليزية ( المقابلة باللغة الإنجليزية ويوجد اختبار للغة ).

وأشارت إلى أن المزاياهي: توفير الراتب لأول ثلاثة أشهر تجربة : 4000 ريال بعد خصم التأمينات، وبعد فترة التجربة الثلاثة أشهر الراتب 4500 ريال بعد خصم التأمينات، يستفيد الموظف من تأمين طبي، إجازة سنوية بالإضافة لإجازة أسبوعية يومين.

ويمكن التقديم عليها عبر إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني مع ذكر HR19June بالعنوان: [email protected]

في سياق آخر، أعلنت شركة الذواقة للأغذية بالدمام عن توفر وظائف شاغرة بمسمى موظفين خدمة عملاء.

وأضافت أن الشروط هي أن يكون المتقدم حاصل على ثانوي على أقل تقدير، وإتقان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، اللباقة في الكلام ومهارات التواصل مع العملاء، قابلية العمل بنظام الشفتات.

وأفادت بأن المزايا هي: توفر الشركة راتب ومزايا تحدد بعد المقابلة الشخصية، يستفيد الموظفون من مسار وظيفي وبيئة عمل مثالية، تقوم الشركة بتوفير دورات تدريبية إحترافية في خدمة العملاء.

ويمكن التقديم عليها عبر إرسال السيرة الذاتية بعنوان المسمى الوظيفي على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]