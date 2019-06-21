المملكة في المرتبة الثالثة.. أضخم 10 ميزانيات عسكرية لعام 2019 عالميًا

علي القحطاني(صدى):

كشف موقع غلوبال فاير باور ، وهو الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية، عن أضخم 10 ميزانيات عسكرية لعام 2019 عالميًا.

واحتلت المملكة المركز الثالث في قائمة أضخم 10 ميزانيات عسكرية لعام 2019 عالميًا، حيث خصصت نحو 70 مليار دولار للميزانية العسكرية، متغلبة على بريطانيا.

واحتل المركز الأول في القائمة أمريكا، والتي خصصت مبلغ 716 مليار دولار كميزانية للدفاع، بينما احتل المرتبة الثانية الصين، التي خصصت ميزانية دفاعية بلغت 224 مليار دولار، والمملكة في المركز الثالث كما أوضحنا سابقًا.

وفي المرتبة الرابعة جاءت الهند بميزانية تزيد عن 55 مليار دولار، فيما تلتها ألمانيا في المرتبة الخامسة بنحو 49 مليار دولار، واحتلت بريطانيا المرتبة السادسة بتخصيصها مبلغ يزيد عن 47.500 مليار دولار كميزانية للدفاع متقدمة بفارق نصف مليار دولار عن اليابان التي خصصت 47 مليار دولار لقواتها المسلحة محتلة بذلك المرتبة السابعة .

وجاءت روسيا في المرتبة الثامنة عالمياً بتخصيصها 44 مليار دولار لقواتها المسلحة، واحتلت فرنسا المركز التاسع بميزانية قدرت بنحو 40.500 مليار دولار .

وفي المرتبة العاشرة جاءت كوريا الجنوبية بميزانية عسكرية قدرت بنحو 38.300 مليار دولار.