النيابة تجدد تحذيرها : يحظر تصوير ما يمس حرمة الحياة الخاصة

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الجمعة، من جديد على حرمة الحياة الخاصة، مجددة تحذيرها بشأن تصوير ما يمس هذه الخصوصيات.

وغردت النيابة العامة لتحذر.. ” من ” زيادة جديد قائلة : ” يحظر جزائياً تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة، عن طريق إنتاجه أوإعداده أوإرساله أوتخزينه بواسطة الشبكة المعلوماتية أوأحد أجهزة الحاسب الآلي، بما في ذلك الهواتف النقالة الذكية المحتوية على نظام معالج البيانات “.

وشددت في تغريدتها على أن هذا الأمر يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.