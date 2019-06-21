شركة تسويق تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تعمل في مجال تسويق السيراميك ومواد البناء، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مدراء معارض؛ للعمل في : خميس مشيط وجازان والرياض.

واشترطت الشركة أن يقكون المتقدمين لديهم خبرة بمجال المبيعات تفوق 5 سنوات وسنتين منها كمدير معرض، وخبرة سابقة بمجال بيع السيراميك ومواد البناء، ويفضل أن يكون المتقدم حسن المظهر، لبق في الكلام ويجيد التعامل مع العملاء والموردين.

وأشارت إلى أن المزايا تتمثل في: راتب مجزي بالإضافة لعمولات على المبيعات وعمولات تحفيزية، تأمين طبي للموظف وعائلته.

ويرجى من المهتمين بالوظائف، إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان:[email protected]