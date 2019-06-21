توكل كرمان تواصل ” تخبيصها ” وتصف ” مرسي ” بسيدنا موسى

نايف السالم(صدى):

واصلت الناشطة اليمنية توكل كرمان، اليوم الجمعة، تعليقاتها الجنونية على وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والذي كان تابعًا لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت توكل كرمان في تغريدة جديدة لها :” تركناك في شمس سيناء وحدك ، تكلم ربك في الطور وحدك، وتعري ..وتشقي ..وتعطش وحدك “.

وفتح المغردون النار على ” كرمان ” مستنكرين تعليقاتها التي وصلت إلى مرحلة الشرك، حيث وصفها البعض بالجنون.

وكانت توكل كرمان خلال الأيام الماضية تخطت كافة الحدود بتغريداتها المتتالية حول مرسي ووصفه بأنه أحد الأنبياء.

وتوفى الرئيس المصري المعزول خلال الأسبوع المنصرم أثناء محاكمته في قضية التخابر في مصر.