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بالفيديو.. السبر: عدم الأخذ بالأسباب قد يدفع المسلم لـ ” الطعن في عقيدته “

بالفيديو.. السبر: عدم الأخذ بالأسباب قد يدفع المسلم لـ ” الطعن في عقيدته “
عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أن المقصود بـ القدح في العقيدة، هو الطعن في العقيدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” الطعن في العقيدة أن تُشكك الإنسان في عقيدته، أو ان يرتكب الإنسان ما يطعن في عقيدته ” .

وتابع: ” كأن يذهب الإنسان إلى ساحر فيقول له مُسلم أنت تقدح بعقيدتك ويكون ناصحًا له، كما أن الإنسان بذهابه إلى الساحر فنقول له هذا فعل منك طعن ” .

واستطرد : ” يأتي الأمر من ناحيتين، من ناحية الناصحين ومن ناحية الإنسان نفسه ” .

في سياق آخر، أوضح ” السبر ” أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، والتوكل هو الاعتماد على الله في الامور كله، أي تفويض كل شيء في الحياة إلى الله.

وتابع : ” من التوكل أن يتخذ الأسباب، لأنه إذا أصابته مصيبة يقدر أن يدفعها بفعل الأسباب وربما دخل عليه الوهم والقدح في عقيدته من هذا الباب ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76002 ] نشر منذ 40 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

.. من علمكم نتعلم ,,

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