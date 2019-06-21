الميركاتو الصيفي 2019.. بعد انتقال ماركوس لأتلتيكو: ” أتيت بضمير مطمئن “

نواف السالم(صدى):

وقع نادي أتليتكو مدريد صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي 2019، حيث أعلن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإسباني، ماركوس يورينتي.

ومن المقرر أن يلعب ماركوس في صفوف النادي الإسباني لمدة 5 مواسم، وذلك بعد أن تجاوز الفحص الطبي الذي خضع له في عيادة جامعة نابارا في مدريد.

وصرح اللاعب بعد الفحص الطبي قائلا: ” أتي بضمير مطمئن بعدما قدمت كل شيء لريال مدريد، الآن أتي للعمل وتقديم كل شيء لهذا القميص، وسأفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة من خلال العمل والالتزام ” .